Stella McCartney Plays With New Proportions for Fall 2024

Stella McCartney is known for her considered approach to design, and taking on the challenge of how to be stylish while causing as little environmental harm as possible. For Fall 2024 collection during Paris Fashion Week, the designer plays with the voluminous proportions and cozy, ample silhouettes of fur coats — but in a cruelty-free, PETA-crashers-not-required manner, of course.

As posted on the brand's Instagram, its Fall 2024 manifesto reads, "Mother Earth is calling. It's about fucking time." McCartney drives her collection using "eco-friendly" fabrics such as plant-sourced leather. The designer also plays with a variety of textures, from fuzzy "furs" to fluffy knits and substantial tweeds.

There are crystal-embellished mini dresses and split-panel tank tops; tailored suits of magnified proportions; and textured patchwork. Another standout element includes the colorful knits featuring an eye-catching looping technique that gives life to an array of dresses and even encompasses a few of the handbags.

See every look from Stella McCartney Fall 2024 below.

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

Stella McCartney Fall 2024. Photo: Launchmetrics Spotlight

