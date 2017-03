Used Cars to Avoid Buying

View photos

These 2007-16 models—listed alphabetically by make and model—have a record of much-worse-than-average overall reliability for the model years shown. We recommend skipping all of them.



Worst Used Cars

Listed alphabetically by make and model, these 108 vehicles have records of much-worse-than-average reliability, based on subscriber responses to our Annual Auto Survey.

Model Years to Avoid Acura TLX 2015-2016 Audi A3 2016 Audi A4 2009-2010 Audi Q7 2015 BMW 1 Series 2011 BMW 3 Series 2008-2011 BMW 4 Series 2014 BMW 5 Series 2008, 2012 BMW X3 2007-2008, 2011 BMW X5 2011-2012 Buick Enclave 2008-2011 Buick LaCrosse 2007 Buick Lucerne 2008 Cadillac ATS 2013, 2015 Cadillac Escalade 2015-2016 Cadillac SRX 2013 Chevrolet Camaro 2013 Chevrolet Colorado 2015 Chevrolet Corvette 2016 Chevrolet Cruze 2011-2013 Chevrolet Equinox 2010-2011 Chevrolet HHR 2009 Chevrolet Impala 2010 Chevrolet Malibu Limited 2016 Chevrolet Silverado 2500HD 2011-2012, 2015-2016 Chevrolet Silverado 3500HD 2015 Chevrolet Sonic 2012 Chevrolet Suburban 2008, 2014-2016 Chevrolet Tahoe 2014-2016 Chevrolet Traverse 2009-2011, 2013 Chevrolet Volt 2016 Chrysler 200 2015 Chrysler 300 2013-2014 Chrysler PT Cruiser 2007-08 Chrysler Town & Country 2008-2012 Dodge Challenger 2015 Dodge Charger 2014-2015 Dodge Dart 2013 Dodge Durango 2012-2013, 2015 Dodge Grand Caravan 2008-2012 Dodge Journey 2012-2013, 2015 Dodge Ram 2500 2007 Fiat 500 2012-2013, 2015 Fiat 500L 2014 Ford Escape 2013 Ford Expedition 2012 Ford Explorer 2016 Ford F-250 2008, 2010, 2014 Ford F-350 2008, 2013 Ford Fiesta 2011-2014 Ford Focus 2012-2016 Ford Mustang 2015-2016 Ford Taurus 2010 GMC Acadia 2007-2014 GMC Canyon 2015 GMC Sierra 2500HD 2011-2012, 2015-2016 GMC Sierra 3500HD 2015 GMC Terrain 2010-2011 GMC Yukon 2014-2016 GMC Yukon XL 2008, 2014-2016 Honda Accord Crosstour 2011 Honda Civic 2016 Hyundai Genesis 2016 Hyundai Sonata 2011 Infiniti JX 2013 Infiniti QX60 2014 Jeep Cherokee 2014-2015 Jeep Grand Cherokee 2011, 2013-2014, 2016 Jeep Liberty 2008 Jeep Renegade 2015 Jeep Wrangler 2007-08, 2015 Kia Rondo 2009 Lincoln MKC 2015-2016 Lincoln MKS 2013 Mazda Mazda3 2016 Mazda Mazda5 2008 Mercedes-Benz C-Class 2015 Mercedes-Benz GL-Class 2014-2015 Mercedes-Benz M-Class 2011 Mercedes-Benz GLE 2016 Mercedes-Benz S-Class 2015 Mini Cooper 2007-2011, 2015 Mini Countryman 2012 Nissan Juke 2012 Nissan Murano 2016 Nissan Pathfinder 2013-2014 Nissan Rogue 2014 Nissan Sentra 2013 Ram 1500 2014, 2016 Ram 2500 2012, 2014-2015 Saturn Outlook 2007-09 Subaru Impreza 2009 Subaru Outback 2008 Subaru WRX/STi 2015 Tesla Model S 2014 Tesla Model X 2016 Toyota Tacoma 2016 Volkswagen Beetle 2014 Volkswagen CC 2010 Volkswagen Golf 2010, 2016 Volkswagen Golf SportWagen 2015 Volkswagen GTI 2012-2013 Volkswagen Jetta 2010, 2014-2016 Volkswagen Passat 2007, 2014 Volkswagen Tiguan 2011, 2013 Volkswagen Touareg 2014 Volvo S60 2015 Volvo XC90 2016

