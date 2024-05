Rescue Workers Save Animals in Flooded Brazil Streets

A Brazilian animal disaster response group is continuing to help animals in Rio Grande do Sul amid the catastrophic flooding in the Brazilian state.

Footage released on Tuesday, May 14, by Grad Brasil, shows rescuers approaching animals by boat. They are seen rescuing cats, chickens, fish, and a dog.

The death toll from the flooding had risen to 149 by Tuesday, May 14, officials said.

More than two million people have been impacted. Credit: Grad Brazil via Storyful

Video Transcript

Ontem.

Esse pedao aqui era onde a gente chegava com os barcos.

Ontem aqui no tinha gua e a altura que a gua j subiu hoje, aqui oi, a gente tem colocado rao em alguns pontos E os animais, to vindo pra comer aqui tem um gato.

Ali tem mais dois.

Mas eles ainda to muito ariscos n?

Ento a gente t eh optando por realmente colocar as gato porque a fica mais fcil.

E apesar da gua ter subido, n, Um pouco bom aqui eh.

Hoje tem sol, graas a Deus, porque t muito bom gente, Eu no sei se t dando pra perceber, mas ele tem uma grande quantidade de peixes e a gente t, n?

Se deparando com isso aqui eh o tempo inteiro, t?

Ento so animais que tambm a gente tem que se preocupar boa.

Essa cadela foi resgatada agora tava na gua toda, molhada, eh, j secou, j t sendo aquecida, foi medicada e t no ponto de triagem nosso e vai ser encaminhada at o abrigo