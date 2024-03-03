Local Births

Belleville News-Democrat
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Memorial Hospital Shiloh

Lindsey Miller and Keith Walker, Lebanon, a boy, Dec. 29

Abigail and Cole Seifert, Lebanon, a boy, Dec. 29

Alicia Hurst and Al Stewart, Centreville, a girl, Dec. 30

Amber and Patrick Young, Belleville, a girl, Dec. 30

Ieshia Thomas, Granite City, a girl, Dec. 31

Anna and Brad Windings, O’Fallon, a girl, Dec. 31

Katie and Zachary Kennison, Belleville, a girl, Jan. 1

Najee Reed and Ke’On Harris, Mascoutah, a girl, Jan. 1

Justice Williams, Belleville, a girl, Jan. 1

Anna Myers and Thomas Stratton, Belleville, a boy, Jan. 2

Jamilah Fair and Ryan Ross Sr., East St. Louis, a boy, Jan. 4

Caylee Solice and Dakota Mathis, Highland, a boy, Jan. 4

Katie and James Wilson, Coulterville, a boy, Jan. 4

Latasha Bell and Ronald Taylor, Belleville, a boy, Jan. 5

Melaney Coleman and Vincent Smith-Ellison, Belleville, a boy, Jan. 5

Kelsey and Michael Sullivan, Smithton, a boy, Jan. 5

Maryann Dreas-Shaikha and Shahzeb Shaikha, Belleville, a boy, Jan. 6

Sujata Sitaula and Akhil Chapagain, Swansea, a boy, Jan. 6

Victoria and Matthew Valdez, Belleville, a girl, Jan. 6

Taliyah Dunn and Deangelo Bagby, Cahokia Heights, a boy, Jan. 7

Alissa Tippett and Darel Voss, Addieville, a girl, Jan. 7

Emily and Blake Hilmes, Fairview Heights, a girl, Jan. 8

Savannah and Michael Romshek, Troy, a boy, Jan. 8

Lamajanae Terrell and Donald Woodson Jr., Belleville, a girl, Jan. 8

Melissa and Jake Brandmeyer, Trenton, a girl, Jan. 9

Courtney Smith and Austin Lappin, O’Fallon, a girl, Jan. 9

Kaitlyn Hagarty and Mike Hernandez, Sparta, a girl, Jan. 10

Kate Hurst and Kurt Schroeder, Chester, a boy, Jan. 10

Melody and Ryan Oneal, Mascoutah, a boy, Jan. 10

Kellie Schohn and Jerry Boens, O’Fallon, a boy, Jan. 10

Zyanna Sykes, Belleville, a girl, Jan. 10

Jillian Bovinette and Thomas Pehle, Millstadt, a girl, Jan. 11

Joya Keys and Oliver Keys Jr., Belleville, a boy, Jan. 11

Paige and Lucas Manasco, Collinsville, a boy, Jan. 11

Julie and Clint Neff, Waterloo, a girl, Jan. 11

Kaleigh and Brett Sauerwein, Belleville, a girl, Jan. 11

Jordan Simms and Terry Kohlhaas, Steeleville, a boy, Jan. 11

Rachel and Nathan Wagner, Belleville, a girl, Jan. 11

Ariella Williams and Cole Baker, Dupo, a girl, Jan. 11

Airryon Brown and Cameron Jackson, O’Fallon, a girl, Jan. 12

Alysse and Kody Heberer, Belleville, a boy, Jan. 12

Cassie and Chad Korte, Highland, a boy, Jan. 12

Serena and Blake Wisneski, Addieville, a girl, Jan. 12

Haley Adams, Marissa, a boy, Jan. 13

Caitlin Billie and Walter Hardin, Belleville, a girl, Jan. 13

Katie and Paul Suess, Collinsville, a girl, Jan. 14

Rachel and Andrew Brinkmeier, Mascoutah, a girl, Jan. 15

Damia Cantu and Jorden Epps, Belleville, a girl, Jan. 15

Kaitlin and Cody Hobbs, Edwardsville, a boy, Jan. 15

Jenny and Jordan Kreke, Trenton, a girl, Jan. 15

Rebekah and Brian O’Donnell, O’Fallon, a girl, Jan. 15

Samantha and Christian Bambic, Mascoutah, a girl, Jan. 16

Lorraine and Cory Hulliung, Mascoutah, a girl, Jan. 16

Sarah (Jones) Brown and Joshua Brown, Cahokia, a girl, Jan. 16

Kellsie and Anthony Schreder, New Athens, a boy, Jan. 16

Mindy and Kelly Keen, Chester, a boy, Jan. 17

Rachel Lewis-Choate and Zachary Choate, Belleville, a boy, Jan. 17

Brandie Beyers and Levi Gregory, Marissa, a girl, Jan. 18

Mallory Casten and Shamon Henry, Sparta, a girl, Jan. 18

Casey and Jeremy Mense, Marissa, a girl, Jan. 18

Rayven Cornish and Laron Bonner, Belleville, a girl, Jan. 19

Fredricka Gavin and Djuan Hoskins, Belleville, a boy, Jan. 19

Brooke and Shey Segelhorst, Mascoutah, a boy, Jan. 19

Stephanie Stegall and Dylan Griffith, Freeburg, a girl, Jan. 19

Lorna Cohran, Belleville, a boy, Jan. 20

Taylor Fritts and Addison Gunter, Red Bud, a girl, Jan. 20

Sadie and Andrew McDonald, Collinsville, a boy, Jan. 20

Jeannie and Kyle Van Bevern, Fairview Heights, a girl, Jan. 21

Cierra Pawnell and Demetrius Hinkle, East St. Louis, a girl, Jan. 22

Breanna Smith and John Herzig, Carlyle, a girl, Jan. 22

Faye Follis and Ross Follis Jr., Nashville, a boy, Jan. 23

Shanyla Lawrence and Duvonta Harper, Swansea, a boy, Jan. 23

Yajanai Bell and Ladell Gillespe, East St. Louis, a boy, Jan. 26

Jalexys Cookwood, Madison, a boy, Jan. 27

Jamie Diesel and Mike Weavy Jr., Columbia, a girl, Jan. 27

Latrice Fowler, East St. Louis, a boy, Jan. 30

Kasey Smith and Rodney Sparks, East St. Louis, a girl, Jan. 30

Ashley and Nathan Valdez, Belleville, a girl, Jan. 30

Chelsea Craig and AK eem Beckwith, Cahokia, a girl, Jan. 31

Kristin and Mike Meyer, Collinsville, a boy, Jan. 31

Kendra and Eliot Moen, Sparta, a girl, Jan. 31

Emily and Brian Forrester, Freeburg, a boy, Feb. 1

Meagan and Matthew Golden, Belleville, a boy, Feb. 1

Anitra and Luke Ramos, Bethalto, a girl, Feb. 1

Andrea Arlt and Kevin Pencinger, Mascoutah, a boy, Feb. 2

Stacy and John Madson, Trenton, a boy, Feb. 2

Jahnila Mosely and Travion Winters, East St. Louis, a boy, Feb. 2

Genevieve Calhoun and Alexander Hamilton, Belleville, a girl, Feb. 3

Arius Edwards, Belleville, a girl, Feb. 3

Ashley and Riley Luberda, Freeburg, a girl, Feb. 3

Candace Dawson and Cortez Ramsey, Cahokia, a boy, Feb. 5

Shannon Pritchett, Swansea, a girl, Feb. 5

Morgan and Ryan Barker, New Baden, a girl, Feb. 6

Ashlee Scheid and Cody Julius, Lenzburg, a boy, Feb. 6

Katelyn Cobb and Chris Meyer, Columbia, a girl, Feb. 7

Ashley McCabe, O’Fallon, a boy, Feb. 7

Kayla and Kyle Sutterer, Red Bud, a girl, Feb. 7

Mittalben and Bhavik Patel, Fairview Heights, a boy, Feb. 8

Andrea and Thomas Ruble, Mt. Vernon, a girl, Feb. 8

Amber Steinheimer and Eric Deterding, Collinsville, a boy, Feb. 8

Emma and Cameron Van Vleet, O’Fallon, a boy, Feb. 8

Sarah and Douglas Mennerick, O’Fallon, a girl, Feb. 9

Danielle and Seth Causey, New Athens, a girl, Feb. 10

Katlyn and Conner Pardieck, Dupo, a boy, Feb. 10

Paris Jacobs, East St. Louis, a girl, Feb. 11

HSHS St. Joseph’s Hospital - Breese

Ashley and Braedon Roach, Mulberry Grove, a boy, Jan. 1

Courtney and Justin Von Hatten, Beckemeyer, a girl, Jan. 1

Kaitlyn and Matthew Hicks, Patoka, a boy, Jan. 4

Rebecca and Ethan Ratermann, Trenton, a girl, Jan. 5

Dolce Romero, Carlyle, a boy, Jan. 6

Ashley and Travis Beam, Mascoutah, a boy, Jan. 8

Tiffany Crawford, Collinsville, a boy, Jan. 10

Miranda and Travis Schneider, Pocahontas, a boy, Jan. 11

Grace Holtz, Coffeen, a boy, Jan. 12

Kayla and Jared Deerhake, Bartelso, a boy, Jan. 14

Gabrielle Stengel, Greenville, a boy, Jan. 14

Kendell Dehn, Patoka, a girl, Jan. 17

Mariah Lane, Vernon, a boy, Jan. 18

Aida McDonough, Vandalia, a boy, Jan. 22

Kaitlyn Cooper, Vandalia, a girl, Jan. 23

Stacey and Kenneth Wagner, Okawville, a girl, Jan. 23

Autumn and Tanner Chumley, Mulberry Grove, a boy, Jan. 24

Savanna Fleener, Greenville, a boy, Jan. 24

Abigail Ingenrieth, Centralia, a boy, Jan. 26

Nicole and Evan Burmester, Centralia, a girl, Jan. 28

Nicole Craycroft, Vandalia, a boy, Jan. 29