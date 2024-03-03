Local Births
Memorial Hospital Shiloh
Lindsey Miller and Keith Walker, Lebanon, a boy, Dec. 29
Abigail and Cole Seifert, Lebanon, a boy, Dec. 29
Alicia Hurst and Al Stewart, Centreville, a girl, Dec. 30
Amber and Patrick Young, Belleville, a girl, Dec. 30
Ieshia Thomas, Granite City, a girl, Dec. 31
Anna and Brad Windings, O’Fallon, a girl, Dec. 31
Katie and Zachary Kennison, Belleville, a girl, Jan. 1
Najee Reed and Ke’On Harris, Mascoutah, a girl, Jan. 1
Justice Williams, Belleville, a girl, Jan. 1
Anna Myers and Thomas Stratton, Belleville, a boy, Jan. 2
Jamilah Fair and Ryan Ross Sr., East St. Louis, a boy, Jan. 4
Caylee Solice and Dakota Mathis, Highland, a boy, Jan. 4
Katie and James Wilson, Coulterville, a boy, Jan. 4
Latasha Bell and Ronald Taylor, Belleville, a boy, Jan. 5
Melaney Coleman and Vincent Smith-Ellison, Belleville, a boy, Jan. 5
Kelsey and Michael Sullivan, Smithton, a boy, Jan. 5
Maryann Dreas-Shaikha and Shahzeb Shaikha, Belleville, a boy, Jan. 6
Sujata Sitaula and Akhil Chapagain, Swansea, a boy, Jan. 6
Victoria and Matthew Valdez, Belleville, a girl, Jan. 6
Taliyah Dunn and Deangelo Bagby, Cahokia Heights, a boy, Jan. 7
Alissa Tippett and Darel Voss, Addieville, a girl, Jan. 7
Emily and Blake Hilmes, Fairview Heights, a girl, Jan. 8
Savannah and Michael Romshek, Troy, a boy, Jan. 8
Lamajanae Terrell and Donald Woodson Jr., Belleville, a girl, Jan. 8
Melissa and Jake Brandmeyer, Trenton, a girl, Jan. 9
Courtney Smith and Austin Lappin, O’Fallon, a girl, Jan. 9
Kaitlyn Hagarty and Mike Hernandez, Sparta, a girl, Jan. 10
Kate Hurst and Kurt Schroeder, Chester, a boy, Jan. 10
Melody and Ryan Oneal, Mascoutah, a boy, Jan. 10
Kellie Schohn and Jerry Boens, O’Fallon, a boy, Jan. 10
Zyanna Sykes, Belleville, a girl, Jan. 10
Jillian Bovinette and Thomas Pehle, Millstadt, a girl, Jan. 11
Joya Keys and Oliver Keys Jr., Belleville, a boy, Jan. 11
Paige and Lucas Manasco, Collinsville, a boy, Jan. 11
Julie and Clint Neff, Waterloo, a girl, Jan. 11
Kaleigh and Brett Sauerwein, Belleville, a girl, Jan. 11
Jordan Simms and Terry Kohlhaas, Steeleville, a boy, Jan. 11
Rachel and Nathan Wagner, Belleville, a girl, Jan. 11
Ariella Williams and Cole Baker, Dupo, a girl, Jan. 11
Airryon Brown and Cameron Jackson, O’Fallon, a girl, Jan. 12
Alysse and Kody Heberer, Belleville, a boy, Jan. 12
Cassie and Chad Korte, Highland, a boy, Jan. 12
Serena and Blake Wisneski, Addieville, a girl, Jan. 12
Haley Adams, Marissa, a boy, Jan. 13
Caitlin Billie and Walter Hardin, Belleville, a girl, Jan. 13
Katie and Paul Suess, Collinsville, a girl, Jan. 14
Rachel and Andrew Brinkmeier, Mascoutah, a girl, Jan. 15
Damia Cantu and Jorden Epps, Belleville, a girl, Jan. 15
Kaitlin and Cody Hobbs, Edwardsville, a boy, Jan. 15
Jenny and Jordan Kreke, Trenton, a girl, Jan. 15
Rebekah and Brian O’Donnell, O’Fallon, a girl, Jan. 15
Samantha and Christian Bambic, Mascoutah, a girl, Jan. 16
Lorraine and Cory Hulliung, Mascoutah, a girl, Jan. 16
Sarah (Jones) Brown and Joshua Brown, Cahokia, a girl, Jan. 16
Kellsie and Anthony Schreder, New Athens, a boy, Jan. 16
Mindy and Kelly Keen, Chester, a boy, Jan. 17
Rachel Lewis-Choate and Zachary Choate, Belleville, a boy, Jan. 17
Brandie Beyers and Levi Gregory, Marissa, a girl, Jan. 18
Mallory Casten and Shamon Henry, Sparta, a girl, Jan. 18
Casey and Jeremy Mense, Marissa, a girl, Jan. 18
Rayven Cornish and Laron Bonner, Belleville, a girl, Jan. 19
Fredricka Gavin and Djuan Hoskins, Belleville, a boy, Jan. 19
Brooke and Shey Segelhorst, Mascoutah, a boy, Jan. 19
Stephanie Stegall and Dylan Griffith, Freeburg, a girl, Jan. 19
Lorna Cohran, Belleville, a boy, Jan. 20
Taylor Fritts and Addison Gunter, Red Bud, a girl, Jan. 20
Sadie and Andrew McDonald, Collinsville, a boy, Jan. 20
Jeannie and Kyle Van Bevern, Fairview Heights, a girl, Jan. 21
Cierra Pawnell and Demetrius Hinkle, East St. Louis, a girl, Jan. 22
Breanna Smith and John Herzig, Carlyle, a girl, Jan. 22
Faye Follis and Ross Follis Jr., Nashville, a boy, Jan. 23
Shanyla Lawrence and Duvonta Harper, Swansea, a boy, Jan. 23
Yajanai Bell and Ladell Gillespe, East St. Louis, a boy, Jan. 26
Jalexys Cookwood, Madison, a boy, Jan. 27
Jamie Diesel and Mike Weavy Jr., Columbia, a girl, Jan. 27
Latrice Fowler, East St. Louis, a boy, Jan. 30
Kasey Smith and Rodney Sparks, East St. Louis, a girl, Jan. 30
Ashley and Nathan Valdez, Belleville, a girl, Jan. 30
Chelsea Craig and AK eem Beckwith, Cahokia, a girl, Jan. 31
Kristin and Mike Meyer, Collinsville, a boy, Jan. 31
Kendra and Eliot Moen, Sparta, a girl, Jan. 31
Emily and Brian Forrester, Freeburg, a boy, Feb. 1
Meagan and Matthew Golden, Belleville, a boy, Feb. 1
Anitra and Luke Ramos, Bethalto, a girl, Feb. 1
Andrea Arlt and Kevin Pencinger, Mascoutah, a boy, Feb. 2
Stacy and John Madson, Trenton, a boy, Feb. 2
Jahnila Mosely and Travion Winters, East St. Louis, a boy, Feb. 2
Genevieve Calhoun and Alexander Hamilton, Belleville, a girl, Feb. 3
Arius Edwards, Belleville, a girl, Feb. 3
Ashley and Riley Luberda, Freeburg, a girl, Feb. 3
Candace Dawson and Cortez Ramsey, Cahokia, a boy, Feb. 5
Shannon Pritchett, Swansea, a girl, Feb. 5
Morgan and Ryan Barker, New Baden, a girl, Feb. 6
Ashlee Scheid and Cody Julius, Lenzburg, a boy, Feb. 6
Katelyn Cobb and Chris Meyer, Columbia, a girl, Feb. 7
Ashley McCabe, O’Fallon, a boy, Feb. 7
Kayla and Kyle Sutterer, Red Bud, a girl, Feb. 7
Mittalben and Bhavik Patel, Fairview Heights, a boy, Feb. 8
Andrea and Thomas Ruble, Mt. Vernon, a girl, Feb. 8
Amber Steinheimer and Eric Deterding, Collinsville, a boy, Feb. 8
Emma and Cameron Van Vleet, O’Fallon, a boy, Feb. 8
Sarah and Douglas Mennerick, O’Fallon, a girl, Feb. 9
Danielle and Seth Causey, New Athens, a girl, Feb. 10
Katlyn and Conner Pardieck, Dupo, a boy, Feb. 10
Paris Jacobs, East St. Louis, a girl, Feb. 11
HSHS St. Joseph’s Hospital - Breese
Ashley and Braedon Roach, Mulberry Grove, a boy, Jan. 1
Courtney and Justin Von Hatten, Beckemeyer, a girl, Jan. 1
Kaitlyn and Matthew Hicks, Patoka, a boy, Jan. 4
Rebecca and Ethan Ratermann, Trenton, a girl, Jan. 5
Dolce Romero, Carlyle, a boy, Jan. 6
Ashley and Travis Beam, Mascoutah, a boy, Jan. 8
Tiffany Crawford, Collinsville, a boy, Jan. 10
Miranda and Travis Schneider, Pocahontas, a boy, Jan. 11
Grace Holtz, Coffeen, a boy, Jan. 12
Kayla and Jared Deerhake, Bartelso, a boy, Jan. 14
Gabrielle Stengel, Greenville, a boy, Jan. 14
Kendell Dehn, Patoka, a girl, Jan. 17
Mariah Lane, Vernon, a boy, Jan. 18
Aida McDonough, Vandalia, a boy, Jan. 22
Kaitlyn Cooper, Vandalia, a girl, Jan. 23
Stacey and Kenneth Wagner, Okawville, a girl, Jan. 23
Autumn and Tanner Chumley, Mulberry Grove, a boy, Jan. 24
Savanna Fleener, Greenville, a boy, Jan. 24
Abigail Ingenrieth, Centralia, a boy, Jan. 26
Nicole and Evan Burmester, Centralia, a girl, Jan. 28
Nicole Craycroft, Vandalia, a boy, Jan. 29