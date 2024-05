Funnel Cloud Spotted in Central Texas Amid Tornado-Warned Storm

A tornado-warned storm hit Hawley, in central Texas, on Thursday, May 2, according to the National Weather Service.

Footage filmed by Dylan Colin and shared to X shows a funnel swirling near houses.

The National Weather Service warned of a damaging tornado in several Texan towns, including Hawley. Credit: Dylan Colin via Storyful

Video Transcript

Tomber sur le doigt.Oh l l, elle dtruit pour la page, pour les Oh elle est pour toi celle-l elle est pour toi celle-l, elle est pour toi mimo Oh la hache, on est on est cinquante mtres l'heure, on tait sa l, mais pourquoi pas mettre plus chaud?Putain, pas pas.Et tu crois qu'on arrive tt grer avec la grle et tout t'es malade toi?Elle est belle, hein?a se fait bombarder de grle du cojo qui non la rue n'est pas prise encore.On a on a, on est l, on a tous les qui vient de faire son avis hein.Oh la vache les matos, regarde, captes tu juste ta droite excuse-moi, a va, ce fut raisonnable avec C D. Il ne peut pas se calmer hein.On peut pas vraiment.On a failli, on a failli rester, on tait deux doigts, on a une vido, on a, on a le bus soixante mtres de nous, elle nous pas Si on quittait pas la route, elle nous passait dessus.C'est n'importe quoi et j'espre que les autres, ils ont ouvert parce que parce que je ai pas vu redescendre.Je ne l'ai pas vu, hein.Je l'ai pas vu redescendre, je ne sais pas o ils sont.Il y avait deux mecs devant nous, Je sais pas.Ils sont s'il y a pas la grve, C d. ce qu'on fasse demi-tour, hein.Pour chacun sa merde, Chacun sa merde.T'inquite pas, ils sont.Ils sont partis, ils sont partis, ils ont pour eux.Ouais, ouais, t'inquite, je les ai pas vus derrire nous, hein.T'inquite, t'inquite, on va chercher au Sud.Jolie Al.L, on va se finance pas juste ct, hein.Tu peux juste mettre un contact juste que je ferme la fentre parce que je suis en train de dner.Il y a un contact que tu me racontes.Ah mais il n'y a pas la, c'est la scurit.Voil, t'avais arrach les arbres, hein?Les armes sont souleves de miel.On est pass devant les arbres, les dbris sont juste l et on dans le champ.L les dbris voir ce bruit, ils ont juste tu les dbris c'est bon, on est bien, elle passe juste droite.Le bruit de fou Ah les poos qui tombent derrire rassure la suite.L'air est bien magnifique.Viens bouge mais gros mais oui ferm, c'est ferm.Bon, il mange la vie.Qu'est ce que tu fous dehors?Putain, tu m'as dit de filmer.Je ferme la porte.Putain on vers l'aile l. Oh putain Y a moi a. Regarde la bestiole.Bah oui bah oui, bah regarde avec les faux qui tombent et tout.Et oui vilain vilain Jordan quoi Jordan?Oh la la ouais c'est le fil de fuse.Elle passe juste derrire nous l o on tait.Ah ouais ah bah l, elle est l. Elle est juste passer l les gars les gars, ils font quoi?Oh putain l'usage ternel dans les sexes hein?Attends, parce que l, je ne peux pas filmer en mme temps et o mon appareil en il est l?Vas-y vas s'il te plat mon gars.Merci.Attends, c'est quoi?J'ouvre la porte, je mets un pied dehors pour la vache, je rentre, je vais me faire butter vache moi me pter le dos, je fais G PS fonce sur le livre.Ah la vache J'app, j'ai plus de doigt, il doit la place sur l'appareil photo.Un fils de pute?Ah, a va pas trop loin?Ah la deuxime, elle est magnifique, Vraiment une journe d'anthologie, de belles tornades.Regardez moi a, putain norme vingt