Class of 2024: Santa Fe Indian School

Jun. 8—"Our 2024 graduating class is small but mighty, having overcome the most challenging obstacles of this modern world, while working to preserve the most sacred and precious parts of the past — our cultures, languages and ways of knowing. Their work in their senior honors projects bring hope to our shared future." — Principal Faith Rosetta

Valedictorian: Maria Begay

Salutatorian: Aliana Cornflower-Ortiz

Class motto: "Nothing we do changes the past — everything we do changes the future." — Ashleigh Brilliant

Class song: "Everybody Wants to Rule the World" by Tears for Fears

Class flower: Hibiscus

Class color: Sage green and pearl

Class of 2024

Ualzonha Abeita, Pueblo of Isleta, Navajo Nation and Mescalero Apache

Angelique Abeyta, Pueblo of Santa Clara

Delana Aguilar, Pueblo of San Felipe

Destiny Aguilar, Pueblos of Santa Clara and Santo Domingo

Ethan Aguilar, Pueblos of San Felipe and Santo Domingo

Kassidy Allison, Navajo Nation, Pueblo of Laguna and Yankton Sioux

Jamal Alonzo, Navajo Nation

Joseph Armijo, Pueblos of Jemez and Santo Domingo

Leonard Baldonado Jr., Ohkay Owingeh

Maria Begay, Navajo Nation

Nathanial Bird, Ohkay Owingeh and Pueblo of Cochiti

Corey Bitsie, Navajo Nation and Pueblo of San Felipe

Kenneth Calabaza, Pueblo of Santo Domingo

Tatyanna Calabaza, Pueblo of San Felipe

Tristin Calabaza, Pueblo of Santo Domingo

Wilmer Calabaza, Pueblo of Santo Domingo and Navajo Nation

Kaden Chama, Pueblos of San Felipe and Santo Domingo

Melena Chama, Pueblos of Jemez and Santo Domingo

Brandy Chavez, Pueblo of San Felipe

Mary Chavez, Ohkay Owingeh and Pueblo of Santa Clara

Mya Chavez, Ohkay Owingeh and Pueblo of Cochiti

Brooke Chinana, Pueblos of Jemez and Zia

Isidore Chinana, Pueblo of Jemez

Ami Chino, Pueblo of Laguna

Desiray Chino, Pueblos of Laguna and Acoma

Kadence P. Chino, Pueblo of Acoma

Jasmine Concho, Pueblos of Acoma and Laguna

Aliana Cornflower-Ortiz, Pueblo of Santa Clara

Ayden Cruz, Ohkay Owingeh and Pueblo of Santa Clara

Daniel Day, Pueblos of Laguna, Acoma and Santa Ana

Diego Delgarito, Pueblo of Zia

Myles Dorame-Casiquito, Pueblos of Tesuque and Jemez

Hakota Endito, Navajo Nation

Carlos Escobedo, Pueblos of Santa Clara and Cochiti

Isabella Frenier, Pueblo of Tesuque, Navajo Nation and Sioux

Tonia Gachupin, Pueblos of Jemez and Zia

Briseis Garcia, Pueblo of Santo Domingo

Denai Garcia, Pueblo of Acoma and Navajo Nation

Imperia Garcia, Eastern Band of Cherokee Indians and Ohkay Owingeh

Javen Garcia, Ohkay Owingeh, Zuni Tribe and Jicarilla Apache Tribe

Jenae Garcia, Pueblo of Santo Domingo

Lauren Garcia, Pueblo of San Ildefonso and Ohkay Owingeh

Serena Garcia, Pueblos of Laguna and Sandia

Dainien Gonzales, Jicarilla Apache Tribe

Richard Honyestewa, Hopi Tribe of Arizona

Jennifer Kaasa, Pueblo of Taos

Mara Kahn, Navajo Nation and Salt River Pima-Maricopa

Alana C. Lansing, Navajo Nation

Jaydin Loretto, Pueblos of Tesuque and Nambé

Christian Lovato, Pueblo of Santo Domingo

Jeremy Lovato, Pueblo of Santa Clara

Zayden Luarkie, Pueblos of Laguna and Acoma

Janessa Lucero, Pueblo of Santo Domingo

Angela Lujan, Pueblo of Taos

Kateri Madalena, Pueblos of Jemez and San Ildefonso

Edwina Martinez, Pueblos of San Ildefonso and Jemez

Jaylin Martinez, Ohkay Owingeh

Jeremy Martinez, Pueblo of Santa Clara and Jicarilla Apache Tribe

Patricia Martinez, Pueblo of Santo Domingo

Raymond Martinez, Pueblo of Santo Domingo

Talia Martinez, Ohkay Owingeh

Cienna Martinez-Whiteman, Pueblo of San Ildefonso and Ohkay Owingeh

Masa Mirabal, Pueblo of Taos

Annaleise Moquino, Pueblos of Santa Clara and San Ildefonso

Dale Nieto, Pueblo of Santo Domingo

Krystal Nieto, Pueblo of Santo Domingo

Ryan A. Nieto, Pueblo of Santo Domingo

Chelsea Ortiz, Yakama Nation and Pueblo of San Felipe

Anna Perez, Standing Rock Sioux Tribe and Pueblo of Picuris

Dyani F. Pino, Pueblos of Santa Clara and San Ildefonso and Hopi Tribe of Arizona

Mateo Poncho, Pueblo of Laguna

Margaret Quintana, Pueblos of Santo Domingo and Cochiti

Arwen Ramirez, Pueblo of Tesuque

Rosa Rodriguez, Pueblo of Taos

Aidan Rosetta, Pueblo of Santo Domingo

Nathaniel Rosetta, Pueblos of Laguna and Santo Domingo

TyMichael Sanchez, Pueblo of San Felipe

Tristan Sandoval, Pueblo of San Felipe

Dylan Sarracino, Pueblo of Laguna, Navajo Nation and Miwok

Kianna Shije, Pueblos of Zia and Santo Domingo

Tyler Suazo, Pueblo of Santa Clara

Chloe Suina, Pueblos of Cochiti, Laguna and Acoma

Eleseo Swentzell, Pueblo of Santa Clara

Emiliano Swentzell, Pueblo of Santa Clara

Corrina Tenorio, Pueblo of Santo Domingo

Myles Thronas, Ohkay Owingeh

Anna Lysa Toledo, Navajo Nation

Reyanne Toledo, Pueblo of Jemez

Donovan Toya, Pueblos of Jemez and Acoma

Keshaun Trancosa, Pueblo of San Felipe

Kiana Valdo, Pueblo of Acoma

Mikayla Valdo, Pueblos of Cochiti and Santo Domingo

Rebecca Vigil, Pueblos of Santa Clara and Tesuque

Eian Villa, Northern Arapahoe, Pueblo of Tesuque and Ohkay Owingeh

Monet Winters, Pueblo of Taos and Standing Rock Sioux Tribe

Iliana Wright, Ohkay Owingeh

Xander Yepa, Pueblos of Jemez, Santo Domingo and Cochiti and Assiniboine and Sioux Tribes of Fort Peck