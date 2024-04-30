Campus News: University of Minnesota-Twin Cities Dean's List for Fall 2023
Apr. 30—University of Minnesota-Twin Cities — Altura: Samantha Ellinghuysen; Austin: Maxwell Bissen, Shenali DeSilva, Thomas Herrick, Vy Hoang, David Ide, Ethan Johnson, Stella Johnson, Ava Jovaag, Emma Lenway, Jayden Lewis, Lucy Masara, Kyle Mayer, Fayth Nystel, Sean Poczos, Kaitlyn Riskedahl, Lauren Riskedahl, Katie Shin, David Vu, Thomas Walker, Noah Zimmerman; Byron: Jake Chilson, Alexandra Deyle, Benjamin Deyle, Braeden Dilworth, Benjamin Lee, Abigail Voll; Caledonia: Priya Kingsley; Cannon Falls: Aiden Anderson, Samuel Coyle, Mia Gronseth, Alison Larson, Connor Loeschke; Chatfield: Stephanie Bradt, Rylee Burnett, Katelyn Dornack, Abbi Gillespie; Dennison: Joseph Anderson; Dodge Center: Kimberly Mccormick, Sydney Pluto; Elgin: Isaac Rott; Eyota: Crystal Anding, Lauren Uptagrafft; Frontenac: Camee Dugstad, Carly Earnest Miller; Goodhue: Philip Husband; Grand Meadow: Anna Oehlke, Isabelle Olson, Devang Patel; Harmony: Adeline Peters; Kasson: Lydia Mindermann; Kenyon: Abigail Dorn, Michael Pliscott; La Crescent: Lola Baudek, Tatum Brudos, Isabel Conway, Jared Dodson, Elias McCool, Avalon Mccormick, Gracie Mertes, Rachel Mertes, Isabelle Morken, Payton Rodeberg, Alyssa Tollefson; Lake City: Macey Beltz, Mccabe Heise, Emma Marchini-Moyer, Sophie Mueller, Mason West, Paige West; Lanesboro: Isabelle Bale, Sarah Eversole; Mantorville: Tucker Blezek; Mazeppa: Annika Angerman, Zane Angerman, Raelyn Stiller; Minnesota City: Brandon Butenhoff; Oronoco: Chase Theiler, Lauren Wangsness; Peterson: Jazmin Garteski; Pine Island: Kayla Chappel, Gabriel Northrop, Zach Snyder; Plainview: Anna Augustine, Rose Grover; Red Wing: Zachary Bowen, Chloe Fox, Wyatt Gonsior, Sawyer Hanson, Sylvia Marty, Jason Neuffer, Andrew Taube; Rochester: Grace Abdelkarim Hussien, Nastaho Abdullahi, Muhima Adawe, Ghufran Al Jumaili, Ifrah Ali, Omar Ali, Bradley Allen, Xavier Alyn, Lars Anderson, Ryan Anderson, Praveer Arora, Aballa Bagutti, Alexandra Bancos, Sadhika Bandi, Sydney Becker, Jonathan Blixt, Samra Bojcic, Luke Borst, Jack Boynton, Joseph Brunholzl, Lauren Buchan, Sarah Bulur, Spencer Busch, Gabriel Carey, Kellen Claton, Braydon Crum, Siham Dahir, Annaliesa Diekvoss, Michael Diep, Richard Dow, Angela Eggers, Aidan Eggler, Basil Elmileik, Glen Erickson, Tel Fahrendholz, Maano Farah, Luke Fingerson, Monique Foster, Jared Fry, Sofia Gradilone, Nicolas Granata, Chase Grivna, Calvin Grothey, Hannah Gwaltney, Benjamin Hach, Grant Hafeman, Sydnee Hanson, Saulliat Hassan, Yusra Hassan, Madalyn Helvig, Charlotte Hunt, Sophia Iezzi, Jonathan Ip, Varun Iyer, Jacinda Jensen, Sahra Jilaow, Vidushi Kandimalla, Alyazia Karar, Roselyn Kassiano, Luke Kathmann, Sydney Kelley, David Kelm, Lorenzo Knop, Jacob Kobilarcsik, Victoria Kulack, Lucy Kurup, Margaret Kwan, Josephine Lam, Melissa Leon, Alissa Levenick, Jiaqi Li, Jinglin Li, Emma Lundquist, Camdon Magle, Joseph Malugani, Shivani Mangalam, Sydney Manning, Samuel Maples, Adelay Markham, Brooke Meincke, Katrina Milbrandt, Anisa Mohamed, Hassan Mohamed, Sammy Murad, Ethan Murphy, Lauren Murphy, Christine Nesler, Ethan Norman, Shaye O'Neil, Abigail Oehlerking, Paige Oenning, Mahad Osman, Deep Patel, Nilan Patel, Tanner Paulson, Timothy Persons, Trina Phan, Margaret Pieters, Adam Pirko, William Plutowski, Nikhil Rajkumar, Amy Ramanauskas, Mira Ratrout, Richard Rho, Karl Rist, Colby Ritman, Tierra Ruggeberg, Nicholas Sanders, Brea Schad, Keelyn Schoenfelder, Kilian Schotzko, Gurasis Singh, Trupti Singh, Jasmine Skedsvold, Anika Snyder, Tyler So, Caroline Soltis, Nicholas Stan, Samuel Stanley, Maggie Suino, Isabella Taylor, Shannon Thomas, Brandon Thorpe, Mya Tines, Elijah Torbenson, Nha Tran, Alesha Tripp, Mauricio Villavicencio, Erin Vos, Liam Wentz, Soren Wiedmann, Nicolas Wiest, Elise Willman, Nicholas Wiste, Andrew Yan, Ethan Yao, Manasa Yerriboyina, Raymond Zhang; Rollingstone: Megan Meyer; Rose Creek: Kory Klouse; Rushford: Hannah Linder, Breena Pehler; Spring Grove: Ava Olerud, Lydia Solum; Spring Valley: Dyllon Lohmann; St. Charles: Eva Anderson, Nolan Bushman, Nora Fritcher, Allison Hansen; Stewartville: Ava Faupel, Connor Kropp, Noah Vande Loo; Wabasha: Vincent Kallstrom, Max Killeen; Winona: Morgan Arnold, Aidan Carlson, Evan Compton, Grace Finnerty, Alexis Hadaway, Kellianne Hadaway, Chloe Hughes, Claira Jordan, Tyler Kronebusch, Ian Modjeski, Grace Quinn, Isla Rolfson, Luke Smeby, Morgan Starzecki, Gabriel Welch, Freyja Wolfe; Zumbro Falls: Luke Roberson, Mikayla Walker; Zumbrota: Sydney Higley, Cecelia Kimber, Abigail Schurrer.