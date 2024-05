Blue Lagoon Spa Evacuated as Volcanic Activity Resumes in Iceland

Sirens blared near Iceland’s popular Blue Lagoon geothermal spa on Wednesday, May 29, as volcanic activity resumed in the region.

According to local authorities, the eruption began in the early afternoon following a series of earthquakes north of Grindavik, a coastal town that was also evacuated.

Footage posted by Instagram user @flysub shows people leaving the spa on Wednesday. Credit: @flysub via Storyful

Video Transcript

C' un allarme eruzione in corso.

Dobbiamo evacuare di corsa.

E quindi vabb, finita la giornata c' un allarme eruzione in corso.

E quindi?

