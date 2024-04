Here's Every Celeb At The Hulu On Disney+ Celebration, And They All Deserve Awards For Best Dressed

On April 5, the Hulu on Disney+ launch event brought together the biggest celebs from both platforms in celebration, and the star power was mind-blowing.

Eric Mccandless / Disney via Getty Images

Perhaps you're a fan of the big Marvel Cinematic Universe series like Loki and Ms. Marvel.

Brian Bowen Smith / Disney via Getty Images

Or maybe you're a fan of classics like Modern Family and newer additions like Abbott Elementary — either way, this lineup has you covered.

Eric Mccandless / Disney via Getty Images

Here's everyone who showed up to the Hulu on Disney+ celebration:

1.Quinta Brunson

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

2.Walker Scobell and Logan Lerman

Brian Bowen Smith / Disney via Getty Images

3.Milo Ventimiglia

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

4.Jessica Betts and Niecy Nash-Betts

Eric Mccandless / Disney via Getty Images

5.Jesse Tyler Ferguson and Nathan Fillion

Eric Mccandless / Disney via Getty Images

6.Seth MacFarlane

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

7.Yara Shahidi

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

8.Angela Bassett and Courtney B. Vance

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

9.Ellen Pompeo

Brian Bowen Smith / Disney

10.Gerry Turner and Theresa Nist

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

11.Jeremy Allen White

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

12.Anthony Anderson

Brian Bowen Smith / Disney via Getty Images

13.Lisa Ann Walter, Sheryl Lee Ralph, and William Stanford Davis

Eric Mccandless / Disney via Getty Images

14.Ryan Seacrest

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

15.Dominique Thorne

Brian Bowen Smith / Disney via Getty Images

16.Mandy Moore

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

17.Hayden Christensen

Frank Micelotta / Disney

18.Awkwafina and Kris Jenner

Eric Mccandless / Disney

19.Hiroyuki Sanada

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

20.Derek Hough

Brian Bowen Smith / Disney via Getty Images

21.Ben Feldman

Frank Micelotta / Disney

22.John Stamos

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

23.Stephanie Beatriz

Frank Micelotta / Disney

24.Raven-Symoné and Miranda Pearman-Maday

Brian Bowen Smith / Disney via Getty Images

25.Ashley Tisdale

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

26.Ed O'Neill

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

27.Jesse Garcia

Frank Micelotta / Disney

28.Danny DeVito

Brian Bowen Smith / Disney via Getty Images

29.Ginnifer Goodwin and Josh Dallas

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

30.Ty Burell

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

31.Nancy Cartwright

Brian Bowen Smith / Disney via Getty Images

32.Chris Perfetti

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

33.Carrie Ann Inaba and Raj Kapoor

Frank Micelotta / Disney

34.Giancarlo Esposito

Frank Micelotta / Disney

35.Yeardley Smith

Brian Bowen Smith / Disney via Getty Images

36.Alaqua Cox

Brian Bowen Smith / Disney via Getty Images

37.Tyler James Williams

Frank Micelotta / Disney

38.Tom Hiddleston

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

39.Imani Vellani

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

40.Lee Daniels

Frank Micelotta / Disney

41.Kylie Cantrall

Frank Micelotta / Disney via Getty Images

42.And finally, Lil Rel Howery and Dannella Lane

Frank Micelotta / Disney

Do you have a favorite look? Let me know in the comments.